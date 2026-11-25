現在応募受付中のプレゼントを毎週まとめてご紹介します。気になる賞品が見つかったら、ぜひ気軽に応募してみてください。

11月26日発売の「AQUOS sense11」を記念して、Amazonギフト券5000円分を抽選で10名様にプレゼント！ ASCII.jpでは、発売に先駆けてAQUOS sense11の実機を徹底レビューする特別番組を配信。

新モデルの魅力を深掘りした内容を楽しみながら、プレゼントにも応募できちゃいます！ 話題のスマートグラス「MEIZU StarV Air2」を抽選で1名様にプレゼント！ 今回の企画は、ASCII.jpの特別番組「Amazon ブラックフライデー直前スペシャル！ 冬のガジェット物欲大爆発！

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」と連動したもの。11月25日（水）20時からの生放送では、アスキー編集部員が本気でオススメする周辺機器を紹介しています。 気になるスマートグラスを手に入れるチャンスです！ 🎁話題のスマートグラスをプレゼント！ 🎁 Amazon ブラックフライデー直前スペシャル！

冬のガジェット物欲大爆発！ ブラックフライデーで欲しいのはコレだ！ 4夜連続生放送SP〜周辺機器編〜 上記の放送を記念して 『MEIZU StarV Air2』を抽選で1名様にプレゼント🎁 《応募方法》 ★ @asciijpeditors と @earthreborn2015 をフォロー ★「生放送で紹介した『MEIZU StarV Air2』の感想」 ★「#ASCIIお買い物放送」「#PR」を添えて本投稿をリポスト 《応募期間》 📅12/423:59まで ※当選者にはDMでご連絡いたします。 📺視聴はこちらから↓ https://t.co/kV82SDZ0fF 11月の買物放送４連発！

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第１弾は周辺機器編！ アスキー編集部員が自信を持ってイチ推しするアイテムを厳選してご紹介✨ ASCII.jpでは、ガジェット好きの皆さんに向けて「アスキーガジェット助成金」として、Amazonギフト券1万円分をプレゼント！ 今回の企画は、アスキー編集部員が本気でオススメする周辺機器を紹介する生放送と連動しています。 気になるアイテムをチェックしながら、プレゼントにも応募しちゃいましょう！

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