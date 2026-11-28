Jリーグ内定6人を擁する首位の流通経大柏（千葉）が、13年ぶり2度目のプレミアリーグEAST優勝に前進した。リーグ戦は佳境を迎える中、昌平（埼玉）を3－0で退… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Jリーグ内定6人を擁する首位の 流通経大柏 （千葉）が、13年ぶり2度目の プレミアリーグEAST 優勝に前進した。 リーグ戦は佳境を迎える中、昌平（埼玉）を3－0で退けた。 大黒柱がスタメンを外れても手堅く勝利をつかんだ。

足首負傷の影響で主将のDFメンディーサイモン友（3年）がベンチスタートとなったが、前半37分にMF古川蒼真（3年）がロングスローのこぼれ球を豪快に蹴り込み先制。 後半26分にはゴール前のFKで古川がヒールでずらしシュートコースを作ると、FW渡辺瞳也（3年）がダイレクトで合わせて低い弾道のシュートを突き刺した。 同35分にも1点を加点した。 後半37分から途中出場したメンディーは「自分が出てない時もめちゃくちゃいいゲームしてくれるんで、自分がもうちょっとやんないと。

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自分も当たり前に試合に出れると全然思ってないので、もっともっと流経らしく、流経色に染められるように、自分がもっとプラスになっていけたらいいかなと思います」と話した。 流通経大柏は明日29日に試合を控える2位鹿島アントラーズユースとは暫定ながら勝ち点6差、3位柏レイソルU－18とは同5差に広げた。 両チームが今節で引き分け以下だった場合、最短優勝は次節12月6日の川崎フロンターレU－18戦となる。 川崎フロンターレU－15生田出身のメンディーにとって「古巣戦」が大一番になる可能性が浮上。