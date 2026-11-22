明大、青学大、立大、中大、法大の5校による陸上長距離のMARCH対抗戦が、東京・町田GIONスタジアムで行われ、4組の青学大・飯田翔大（3年）が、27分52秒… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

明大、青学大、立大、中大、法大 の5校による陸上長距離の MARCH対抗戦 が、東京・町田GIONスタジアムで行われ、4組の青学大・飯田翔大（3年）が、27分52秒72の個人トップとなった。

総合優勝は青学大の28分19秒54。 青学大のエースに名乗りを挙げる個人全体トップとなり「中央大学さんは箱根でもしっかり戦わないといけない大学の一つ。 そこのエースに最後に勝ちきれたことで自信にもつながった」と手応えを口にした。 来年正月の箱根駅伝で史上初の同一チーム2度目の4連覇を目指す原晋監督（59）は「出雲駅伝の関東最下位11位から危機感をもって全日本は上がってきて、今回も27分台が2人も出た。

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チーム平均タイムも10人で28分20秒前後まで来ている。 去年は記録が出過ぎているので比較すると酷な話。 自信をもって取り組んでいきたい」と総括した。 また、箱根登録16人についても「絞れてきましたね」と指揮官。

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ここまで大学3大駅伝未出走の主将の中村海斗（4年）についても「適性ある子なのでしっかり28分台で走れればロードはしっかりと走れてくるので大丈夫だと思う」と起用の可能性を示した。 通算10度目の総合優勝がかかるポイントに挙げたのは山登り5区。 前回は区間新記録で大逆転した「シン・山の神」こと黒田朝日を擁した。 今回の山登り起用には松田祐真（2年）、出雲、全日本に出走した黒田の弟然（3年）、鳥井健太（4年）が候補に挙がる。

「山の神と比較すると無理がある」と言ったが「遅れることなく2区でタスキを渡して4年生の平松（享祐）もいい走りをしている。 だからその再来で山決戦に持ち込んで、7、8区のプレッシャーのかかるところのタイム差で推移していけば、チャンスはゼロじゃない」と展望を口にした。