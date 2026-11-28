ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズ（ＮＣＧ）が２８日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、女子３０００メートルで田中希実（豊田自動織機）が８分５８秒１３をマークした。

田中は翌週に開催される第１１０回日本選手権１万メートル（１２月５日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）に出場予定。 今レースの狙いについて「ケニアから戻ってきて、バタバタしていて、実戦があまりできていなかった。

駅伝の時も自分の中でイメージのいい走りができず、少しスピード感覚が落ちていると思った。 来週の日本選手権に向けてスピード感覚を戻すには、やっぱり人と走らないといけないので、１万メートルよりは少し早いペースになるが、人と走りながらある程度のペースで、体に感覚を思い出させる意味合いがあった」と話した。 ２２日にはクイーンズ駅伝にも出場し、チームの３位に貢献。４年ぶりの出場となった駅伝を終え、「皆さんがいるから今の自分があると改めて感じられた。 駅伝が思いの強さで成り立つと思っていたが、その思いには形がない。

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『どうやったらチームが目標を達成できるのだろう』『自分は何をするべきなのだろう』と考えて、ただ早く走ればいいことだが、駅伝を考えれば考えるほどすごく難しくて、自分の中でこじらせてしまう部分があった。 そこで何か答えを探すのではなくて、自分がそういった仲間たちと一緒に目標に向かってやりたいと思っているだけでいいのだと、自分の強い思いを持ってていいのだと、今回感じることができた」と、新たに芽生えた感情を明かした。 日本選手権へ向けては「個人の部分に立ち戻って考えた時に、１万メートルが次の１年を決める部分である。