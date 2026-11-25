V3への補強第1弾だ。阪神は24日、中日から国内FA権を行使した上林誠知外野手（31）と契約合意したと発表した。条件は3年総額4億円規模。阪神のFA補強は18… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

V3への補強第1弾だ。 阪神は24日、中日から国内FA権を行使した 上林誠知 外野手（31）と契約合意したと発表した。 条件は3年総額4億円規模。 阪神のFA補強は18年オフにオリックスから獲得した西勇輝以来8年ぶりとなった。

球団初のFA戦士3人獲得に向け、まずは中日上林の加入が決まった。 午後5時、阪神球団が上林との契約合意を発表。 兵庫県内で「タイガース杯ゴルフ大会」に参加した藤川球児監督（46）は「内々に動いていたところで、快い返事がもらえた。 チーム力を上げるという意味では本当に、非常に大きな戦力が加入してくれた」と吉報を喜んだ。

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上林は仙台育英（宮城）から13年ドラフト4位でソフトバンクに入団。 高卒4年目の17年に初の2ケタ本塁打で頭角を現すと、翌18年は全143試合出場で打率2割7分、22本塁打、62打点、13盗塁で大ブレークした。22年5月の試合前練習で右アキレス腱（けん）断裂の大けがを負い、23年オフにソフトバンクから戦力外通告を受けたが、新天地の中日で復活。25年は打率2割7分、15本塁打、52打点の成績を残し、1年目だった藤川阪神を苦しめた。