ロッテから国内FA権を行使した小島和哉投手（30）は阪神入りが濃厚であることが29日、分かった。条件は出来高払いを含めて4年10億円規模。交渉最終段階を踏めば… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神フロントの熱意が小島に届いたもよう。 左腕は熟考の末に近く結論を出す。 ロッテ はFAの宣言残留を認めていたが、阪神移籍が濃厚。 小島は浦和学院（埼玉）、早大を経て18年ドラフト3位で ロッテ 入団。1年目から即戦力としての実力を発揮し、21、23、24年は2桁勝利。

規定投球回には21～25年まで5年連続で到達している。 ゲームメイク能力は球界屈指だ。 22日に行われた「MARINES FAN FEST 2026」では「残るにしても、移籍するにしても、チームにも遅くなればなるほど迷惑になると思いますし、期日は設けてはないですけど、早めに自分の中では大体この日ぐらいまでにはっていうのは考えています。 もう少し考えさせていただきたいなというのが現状です」と話していた。 ロッテにはルーキーイヤーから育ててくれた恩義を感じている。

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一方、イチ野球人として新天地でプレーしたいという胸中にも揺れた。 獲得となればすでに発表されている中日FAの上林誠知外野手（31）、オリックスFAの中川圭太内野手（30）に続く加入となり、球団史上初のFAトリプル補強が実現する。 リーグ3連覇に向けて実績十分な新戦力が3人もタテジマに袖を通す。 総額24億円規模となった8年ぶりのFA補強は、大成功に終わりそうだ。