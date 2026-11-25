阪神前川右京外野手（23）が25日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、600万円アップの年俸3700万円でサインした。「2度の骨折があって悔しい… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「2度の骨折があって悔しい1年ではあったかなと思います。 すべての数字において満足できる数字が一つもない。 ここ2年、ずっとくすぶっているので。 何かを打開して変えないといけないなと思っています」 5年目の今季は1軍戦76試合に出場し、打率2割1分8厘、5本塁打、20打点をマークしたが、再三、アクシデントに見舞われた。7月17日広島戦（マツダスタジアム）の7回、島内颯太郎投手（30）の153キロ速球が右肩付近を直撃。

「右肩甲骨骨折」で戦線を離脱した。8月2日にスピード復帰。 再びスタメンに名前を連ねたが、9月終盤から代打に。10月16日DeNAとのCS第3戦（甲子園）、「5番左翼」でスタメン出場も、2回の第1打席、片山皓心投手（28）が投げた直球が左手付近に直撃。

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「左手小指の骨折」で再び離脱。 ケガに泣いた1年となった。 FAで中日上林誠知外野手（31）が加入する。 球団は主に外野を守るオリックス中川圭太内野手（30）のFAでの獲得も狙っている。

ドラフト1位の明大・榊原七斗外野手（22）も入ってくる。 レギュラー争いは熾烈となるが、プロである以上、勝負するのは毎年のこと。 覚悟の上だ。 来季からセ・リーグもDH制度を導入する。

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加えて佐藤輝明内野手（27）がカブス入り。 左のスラッガーである前川にとって大きなチャンスでもある。

「こんなもんじゃないと思っていますし、もっとやらないといけないという気持ちが強い。 レギュラーをとれるように、やりたいなと思います」。6年目の来季、「ポスト・サトテル」の座をつかみとる。 （金額は推定）