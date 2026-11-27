阪神が2軍本拠地のSGLで初めてオープン戦を行うプランが明らかになった。27日、兵庫県尼崎市の同球場で行われたリーグ優勝報告会で藤川球児監督（46）が「来年3… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

27日、兵庫県尼崎市の同球場で行われたリーグ優勝報告会で藤川球児監督（46）が「来年3月に SGL で1軍が初めて試合をするかもしれません」と明かしたもの。 現在進んでいる甲子園の銀傘拡張工事が1つの理由となっているようだ。

SGLの収容人数は外野を開放しても約4400人。 圧倒的な集客力を誇る阪神1軍の主催試合としては異例のキャパシティーだ。 近年は公式戦はもちろんのこと、キャンプ中の沖縄をのぞけばオープン戦でも席数1万を割る球場を使うことがない。 監督は「トップの選手たちが来るのでぜひ足を運んで。

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素晴らしい1日に」と呼びかけた。 第2の本拠地で地域密着をさらに強くしたい意図も含まれているようだ。 ◆日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎 阪神のファーム本拠地として、25年3月に開場。 球場名の「SGL」はスーペリア、スペシャル、スーパーの頭文字Sと、ガルバリウム鋼板の略称であるGLから。