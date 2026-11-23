阪神ドラフト7位の四国IL徳島・石井康輝（いしい・こうき）投手が23日、大阪市内のホテルで仮契約を結んだ。契約金2500万円、年俸600万円（金額は推定）。最… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神ドラフト7位の四国IL徳島・ 石井康輝 （いしい・こうき）投手が23日、大阪市内のホテルで仮契約を結んだ。 契約金2500万円、年俸600万円（金額は推定）。 最速154キロ右腕は「仮契約をした時に阪神タイガースの一員になるんだと実感できました。

タフさだったり、ボールの強さ、変化球の質をとてもほめていただきました」と笑顔。 色紙に「一年間一軍」としたため、「（近い将来）タイトルを取れる選手になりたいと思っているんですけど、この1年は、1年間1軍にいることを自分の中で目標にしていきたいです」と力を込めた。 大阪・箕面市出身で実家は漫才師の大御所、西川きよし（80）の大豪邸から5分ほどの距離。

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「そういうところに住めるように頑張ります」と夢を抱く。 同じ四国IL（高知）出身で来季から先発に挑戦する石井大智（29）との「石井リレー」も来季の夢だ。 ◆石井康輝（いしい・こうき）2003年（平15）3月15日生まれ、大阪府箕面市出身。 箕面市立第六中では箕面ボーイズでプレー。

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箕面学園では甲子園出場なしも2年春は同校最高成績の大阪準Vに貢献。 近大では1年春からベンチ入り。 大学通算17試合で防御率4・63。177センチ、85キロ。 右投げ右打ち。