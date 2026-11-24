阪神は24日、中日からFA宣言した上林誠知外野手（31）と契約合意したと発表した。今季推定年俸は4600万円でCランクのため、人的などの補償は発生しない。阪神… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神は24日、中日からFA宣言した 上林誠知 外野手（31）と契約合意したと発表した。 今季推定年俸は4600万円でCランクのため、人的などの補償は発生しない。 阪神はオリックスからFA宣言した 中川圭太 内野手（30）とロッテからFA宣言した 小島和哉 投手（30）の獲得も目指しており、もし獲得に成功すれば、ともに今季年俸がBランク以上のため、人的または金銭での補償が発生する。

FA宣言選手が移籍先球団と契約を結ぶと、コミッショナーが契約締結を公示し、公示日から2週間以内に獲得球団がプロテクト外選手名簿（非公開）を旧球団に提示する。 旧球団は契約締結の公示日から40日以内に補償を完了する必要がある（金銭補償のみ旧球団の同意で延長可能）。 獲得球団がプロテクトできるのは支配下28人で、プラスで外国人選手、育成選手、当年の新人選手がプロテクトされる。 阪神が中川と小島のダブル取りに成功して相手球団から人的補償を求められた場合、最大2選手が流出する可能性がある。

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上林もプロテクトしておく必要がある。 来年のオフからは人的補償が撤廃され、ドラフト指名権、または金銭による補償へ移行する。 ◆上林誠知（うえばやし・せいじ）1995年（平7）8月1日生まれ、さいたま市出身。 仙台育英では春夏合わせて3度の甲子園出場。13年ドラフト4位でソフトバンクに入団。18年に全試合出場を果たし、自己最多22本塁打。22年5月に右アキレス腱（けん）断裂の大けが。23年オフに戦力外となり中日に移籍。2年目に134試合出場し7年ぶりにシーズン規定打席に到達した。185センチ、90キロ。 右投げ左打ち。