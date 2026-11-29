◇2026ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節同大31-26関学大（2026年11月29日東大阪市花園ラグビー場）

第7節の残り2試合が行われ、同大は31―26で関学大を下して3位となり、通算5勝2敗で4季ぶりの全国大学選手権出場を決めた。 京産大は26―14で天理大を退け、3試合ぶりの白星で2位。

既に3連覇が確定していた天理大は全勝優勝を逃した。4位の近大は勝ち点1差で大学選手権に進めなかった。 名門復活へ、同大が大きな一歩を踏み出した。 勝てば大学選手権出場が決まる関学大との一戦。 前半は受け身に回ってリードを許したが、後半から奮い立った。

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接点で激しく戦い、相手のペナルティーを何度も誘発。 後半26分にはサインプレーからルーキーSO南が逆転のトライを挙げた。 最後は追い上げられながら、31―26でノーサイド。 HO荒川主将は感慨に浸った。