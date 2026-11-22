◇関東大学ラグビー対抗戦Aグループ明大33―10帝京大（2026年11月22日東京・秩父宮ラグビー場）5戦全勝同士

5戦全勝同士の対戦となった明大―帝京大は、明大が厳しいディフェンスと、ハイボールのコンテストで優位に立ち、33―10で快勝した。 日本代表の夏・秋シリーズでチームを離れていた明大SO伊藤龍之介（4年）が、明大では今季初先発した。

前半19分に12人モールから出たボールを受け、3人をかわして先制トライ。 失敗したものの同42分にDGを見せ、プレースキッカーとしても4ゴールを記録するなど、13得点を挙げた。 ただ、帝京大戦で最も伊藤が果たした役割は、戦略の選択とチームへの落とし込みだ。 FL大川虎拓郎主将（4年）は「存在がとても大きい。

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ミーティングの進め方や発言のレベルが高い。 考え方、視線が変わった」と最大級の賛辞を贈った。 伊藤は日本代表の欧州遠征を辞退した理由の一つをこう話した。

「僕自身も、帝京大戦はしっかり戦いたい思いがあった」。 対抗戦、大学選手権の2連覇に向け、最大のライバルとの試合に向けた準備を、納得した形でしたい思いがあった。 途中出場した11月1日の慶大戦に勝った後、3週間の時間があった。 最初の1週でミーティングを繰り返して、戦略を煮詰めた。

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「敵陣で攻める、強いFWを前に出してあげるというのが、みんなで決めたこと」と伊藤。 さらに「ディフェンスのゲームになると、ずっと言い続けてきた」と言う。 FWはモール。 ディフェンスは「キックを蹴って相手にボールを渡す。

ディフェンスの時間が増える中で、自分たちがどれだけできるか」。 自陣ではキックで陣地をとり、敵陣に入ってからのディフェンスでプレッシャーをかけられるか。 その通りの試合展開で帝京大に快勝した。 3週間の過ごし方も完璧だった。1週目に立てた戦略を「段階に分けて、自分たちがやることを明確にした」と言う。2、3週目で「いろんなことを試し、何が自分たちにとって一番いい形なのか、自分たちの強みが出る形は何なのか、を全員が理解することに時間をかけた」と言う。 さらに「決めた後にひたすら繰り返す、精度を上げる練習をした」。

その結果、「全員が入れ違いなくできたのが、本当によかった」と話した。 慶大戦で浮き彫りになったディフェンスの課題も「自分たちにディフェンスが足りていないのは、全員が理解していた。 修正できたのはすごく自信になるし、強みとして出せるぐらいのいいディフェンスができた」と話した。 次戦は早明戦。

優勝がかかる一戦となる可能性がある。

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「（早明戦は）すごく特別だし、ワセダは（今季すでに）1敗しているので、死に物狂いでくる。 全員が同じ方向を向いていれば、負けることはないと思う」。 グラウンドだけでなく、準備の段階でも司令塔の役割を果たす伊藤が、2連覇を目指す明大を引っ張っていく。