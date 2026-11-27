プレスリリース 【開催レポート】2026年11月26日（木）『頂点を極めても、挑戦は終わらない。柔道金メダリスト・吉田秀彦氏が語る「勝負の流儀」』開催

「勝つ思考」と「組織の核」をどう作るか。 金メダリストが明かす実践の流儀 一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は、2026年11月26日（木）、『頂点を極めても、挑戦は終わらない。

柔道金メダリスト・吉田秀彦氏が語る「勝負の流儀」』を開催iいたしました。 住宅業界を取り巻く環境が厳しさを増すなか、JGBAは普段の運営・経営セミナーとは異なる視点から挑戦や組織づくりのヒントを得てもらおうと、勝負の世界で結果を出し続けてきた柔道金メダリスト 吉田秀彦氏を登壇者に迎えました。 幼少期は柔道に消極的だったという吉田氏は、近くにいるトップ選手や先輩の良いところをまず真似ることから成長につなげてきたと振り返り、仕事や若手育成でも成果を出している人の型を取り入れることが近道になると語りました。

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五輪前の負傷や減量苦、総合格闘技への挑戦といった極限の場面では、負けた時のことよりも「どう勝つか・やり切るか」に集中する覚悟と準備が踏ん張りを生みます。 また、ゼロから柔道部を立ち上げた経験からは、実績や信用がない初期段階ほど中心となる「核」となる人材を迎え、人のつながりと信頼を広げることが組織の基盤になると示されました。 科学的トレーニングやAI・デジタル化が進む今だからこそ、日本人ならではの技術や反復練習といったアナログな強みを磨くことが差別化につながり、現場を大切にする住宅・工務店ビジネスにも通じる視点として共有されました。