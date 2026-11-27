〜最高水準のメレダイヤモンド「ULTIMATE MELEE(R)」を採用〜

1994年に銀座中央通りに本店を構え、2026年11月現在、日本国内69店舗を構える日本最大級のブライダルジュエリーブランドです。

「すべての花嫁にダイヤモンドを」という想いで、高品質のダイヤモンドをお届けします。 そこで選び抜かれたダイヤモンドは、ダイヤモンドの品質基準として知られる「4C」だけでなく、美しいと感じるのに必要な「輝き」が最も大切な価値であると考え、より美しい輝きを放つダイヤモンドです。 ダイヤモンドと気に入ったリングのデザインと組み合わせることができるのは銀座ダイヤモンドシライシだからこそ。 婚約指輪（エンゲージリング）と結婚指輪（マリッジリング）を重ねてつける「セットリング」も業界の先駆けとなっています。

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なめらかな着用感、サイドからみた美しさも細やかな手仕事がなすさらなる特徴です。 また、永久的に保証するアフターサービスも、一生をともにするリングに携わるからこそ。 これらはすべて、「ふたりに寄り添い幸せをかたちにしたい」私たちのそんな想いの結晶であり、願いそのものなのです。 これまでも、そしてこれからも、ずっと。