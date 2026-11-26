第99回選抜高校野球大会（来年3月19日開幕、甲子園）の21世紀枠で、神奈川県推薦校に初選出された湘南の表彰式が2

第99回選抜高校野球大会（来年3月19日開幕、甲子園）の21世紀枠で、神奈川県推薦校に初選出された湘南の表彰式が26日、横浜市内で行われた。12月11日に全国9地区の候補校が選ばれ、来年1月29日に選抜出場の2校が決まる。

式に出席した神奈川県高野連・榊原秀樹専務理事は、選出理由について「学校の歴史もあって、甲子園で優勝したこともある。 なおかつ非常に高いレベルでの文武両道を成立させている」と語った。 榊原専務理事は、25年の選抜で、横浜清陵が神奈川県勢初の21世紀枠に選出された際、選考の判断材料となる推薦理由説明会でプレゼンを担当し、選出の立役者となった。

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「教員になって以来、一番緊張した」と当時を思い出しながら、「今回はまず、関東で選ばれるかどうか。 その後はさらに準備をしないといけない」と県勢2年ぶりの選出を見据えた。 文武両道に加えて「卒業後の野球継続率の高さ」も評価の理由と明かす。 東大を経てプロ入りし、日本ハムなどでプレーした宮台康平氏の出身校としても知られる湘南。