渋谷ヒカリエ8F 8/COURTにて開催される「超福祉の学校@SHIBUYA 2026」。2026年11月27日(金) 17:00から18:30 に行われるシンポジウムのご案内です。

「働きすぎて脳が疲れた」「何も考えずにぼーっとしたい」--情報過多で常に繋がり続ける現代社会において、はたらく大人たちに必要なものは、思考を休ませる「余白」の時間ではないでしょうか。

本シンポジウムでは、重度知的障害の方の余暇活動としてオランダで生まれ、世界中の福祉施設に広がる多感覚刺激空間「スヌーズレン」のコンセプトを、働く大人たちの日常へと昇華させた次世代ウェルビーイング拠点『Shibuya well-being Lab. 』（2026年9月渋谷勤労福祉会館１Fにオープン）の挑戦をご紹介します。 従来の「障害・福祉」の文脈をあえて取り払い、「誰もが等しく持つ原始的な感覚へのアプローチ」をどのように社会に実装していくのか。

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働く大人のためのwell-beingについて、産官学民芸の多様なプレイヤーと共に模索し、共創していく現在進行形のプロセスをご紹介します。 さらに、AI時代における人間の「感覚」の価値や共感から生まれていくプロジェクトの可能性について、参加者の皆様とともに対話し、探究します。 専門は乳幼児や特別支援児を対象としたデジタルコンテンツの企画開発、スヌーズレン・センサリールームの環境創り。2011年オランダでコーチトレーニング修了後、福祉・教育施設に講座や空間創りを実施してきた。 出産を機にIT企業を退職。

以降ソーシャルセクターで子育て支援、まちづくり、働き方、死などテーマを広げてきたが、根底にあるのは「ウェルビーイング」。 社会のあたりまえを問いながら新たな価値を提案し続ける。 自分たちごととして暮らし（地域・都市）をつくりなおす「リビングラボ」を研究・実践。 誰もが自分の感覚や違和感を大切にし、安心して表現・対話できる空間・場づくりを目指す。

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著書『はじめてのリビングラボ』ラボレーション・エナジャイザー。

「#混ぜなきゃ危険」を合言葉に、独自の視点と遊び心で人とモノ、アイデアをつなぐ。 ※パチの発信および存在はβ版です。