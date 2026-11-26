男性9人組「超特急」が25、26日の両日、グループ初の東京ドーム公演を行った。2日目の26日の公演前には報道陣の取

男性9人組「超特急」が25、26日の両日、グループ初の東京ドーム公演を行った。2日目の26日の公演前には報道陣の取材に応じた。 以下は一問一答リョウガ「昨日（25日）初めて立たせてもらって、きょう（26日）のリハーサル。

まだ8号車（ファンの総称）で埋まっていない会場を見て、昨日のことがまだ幻だったと思うぐらい。 本当に広くて。 夢のステージというか、ドームに立ってることが信じられなくて。 まだちょっと夢見心地な状況ではあるんですけど。

Advertisement

そんな中でも忘れられないのは8号車の膨大なペンライト、声というのは、15年の中で1番といっても過言ではない。 本当に素敵なものだった。2日間のライブは、超特急の歴史の中で大きな大きな1歩というか、大事な1ページにする。 しなきゃいけないなという覚悟みたいなものがあります」ユーキ「（電車を模した）気球を使った演出。 空に電車を走らせたい！