株式会社Uravation商談メモから8枚の骨子、骨子から想定問答8つ、スライドの数字と元の表の突き合わせなど。ClaudeやChatGPTなど4つのAIの使えるプランも整理し、ExcelとWordを同梱し…

AI に「提案書を作って」とだけ頼むと、見た目の整ったスライドはすぐにできます。 ただ、材料に無い数字や事例が足されていることがあり、そのまま社外には出せません。 - 4つの AI（Claude・ChatGPT・Gemini・Copilot）のどれで、どのプランならスライドやファイルを作れるか本資料の50本は、目標・相手と場面・材料・形式と条件・確かめ方の5つの要素で書きました。

最後の「確かめ方」の1行で、人が確かめる所（［要確認］・根拠の列・数字の出どころ）を AI に出させます。 - 第2章 資料の種類別の書き方と、図解・表の作り方：提案書・報告・研修資料などの15本、図解の種類の選び方と図・表の8本 - 第3章 道具別の、PowerPoint のファイルの作り方：Claude（ファイルの作成とスライド）、ChatGPT for PowerPoint と ChatGPT のスライド、Google スライドの Gemini、PowerPoint の Copilot の8本うち11本は、架空の会社の商談メモと数字の表を材料に claude.ai（Claude）で実際に動かし、9本の返事を画面つきで載せました。

Advertisement

資料より：骨子から作った想定問答の表（No.44・架空の材料で claude.ai で動かした画面）- 前提の整理（No.01）：走り書きのメモから、読む相手・資料のゴール・伝えることなど5つの見出しで、資料の前提をまとめさせます。 メモに無いことは［要確認］と書かせ、最後に一覧にさせます。 - 8枚の骨子（No.02）：番号・見出し（25字以内）・中身・根拠の表で返させ、根拠の列が空いたスライドの番号を挙げさせます。 試した例では、材料に無い金額と候補日を AI が空けたまま知らせてきました。