梅雨の終わりごろの２０１８年の西日本豪雨や１７年の九州北部豪雨など、大雨が降って災害になることが多い。だが、それだけではない。雨が地震や噴火の引き金を引いてし…

梅雨の終わりごろの２０１８年の西日本豪雨や１７年の九州北部豪雨など、大雨が降って災害になることが多い。 だが、それだけではない。 雨が地震や噴火の引き金を引いてしまうという話が世界中にある。

米国・ハワイ島のキラウエア火山で２０１８年５月に起きた噴火は２００年間でいちばん大きな噴火だった。 これは、その前の記録的な大雨がきっかけになった。 米国・マイアミ大の研究者が４月末に世界的な科学誌に発表した。 ２０１８年のキラウエア火山では５月３日に噴火が始まり、同月４日にマグニチュード（Ｍ）６・９の地震が発生し、ついで１７日に山頂カルデラ内の火口で爆発的噴火が起きた。 活発な噴火と溶岩の流出が８月まで続き、数百軒の民家が溶岩に潰されたり溶岩の熱で燃えたりした。

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この噴火の前、同火山での１月から３月までの雨量は約２２５０ミリで、過去１９年間のこの時期の平均雨量、約９００ミリの２倍を超えていた。 この多量の雨が山体の地下１～３キロのところで岩石の間隙圧力を高めて噴火を起こしやすくしたのではないかと研究者は考えている。 間隙圧力は過去約５０年間で最大だった。 以前にも例がある。１７９０年以降のキラウエア火山の噴火を調べたら、６割が雨期に始まっていた。