１年間に生まれる赤ちゃんの数が昨年は過去最少の７７万人にとどまった。今後も日本社会の支え手が減り続ければ、私たちの暮らしも大きな影響を受けかねない。岸田文雄首…

１年間に生まれる赤ちゃんの数が昨年は過去最少の７７万人にとどまった。 今後も日本社会の支え手が減り続ければ、私たちの暮らしも大きな影響を受けかねない。 岸田文雄首相は「次元の異なる少子化対策」を掲げ、全世代で子育て世帯を支える政策を打ち出した。

「静かなる有事」ともいえる少子化に歯止めをかける策はあるのか。３氏に話を聞いた。 このうち、法政大経済学部教授の小黒一正氏の話は次の通り。 ◇ 岸田文雄首相が「こども未来戦略方針」などで、妊娠期から出産後の教育支援まで、垣根のない形で子育て支援策を示した。 歴代政権下でも、安倍晋三政権では若い世代の結婚や出産がかなったときの「希望出生率１・８」を目標に掲げたりしていたが、ここまで「少子化トレンドを反転させる」との強い政治的意思を首相が示したことは高く評価できる。

Advertisement

ただ、既存の延長線上にある政策や個別ばらばらにやってきた内容をまとめたに過ぎず、踏み込みが足りない。 政策をパッケージにする段階でさまざまな政治的な要請もあり、合意が得られなかったのが理由だろうが、出生率を人口を維持できる水準の「２・０７」以上にまで反転できるだけの効果があるかといえば、疑問だ。 いずれ政策効果はしっかりと検証してほしい。