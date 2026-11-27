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【西武】背番号18も３も空いたまま…１も空いた ドラ１川尻啓人も「11」から出発の出世競争
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獅子の背中が熱くなる。西武の新入団選手発表会が27日、都内で行われた。ドラフト1位右腕の亜大・川尻啓人投手（22）は背番号「11」に決まった。お気に入りの番号… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
獅子の背中が熱くなる。 西武の 新入団選手発表会 が27日、都内で行われた。 ドラフト1位右腕の亜大・ 川尻啓人 投手（22）は背番号「11」に決まった。 お気に入りの番号に喜びつつ、 プロ野球 選手の背中は活躍ぶりで変わっていく。
背番号「18」はもう5シーズン、空いたまま。
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「1」も「3」も空いている。 川尻も出世競争に飛び込んでいく。 最大級の評価ゆえ当然、川尻は複数の背番号を提示された。
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