獅子の背中が熱くなる。西武の新入団選手発表会が27日、都内で行われた。ドラフト1位右腕の亜大・川尻啓人投手（22）は背番号「11」に決まった。お気に入りの番号… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

獅子の背中が熱くなる。 西武の 新入団選手発表会 が27日、都内で行われた。 ドラフト1位右腕の亜大・ 川尻啓人 投手（22）は背番号「11」に決まった。 お気に入りの番号に喜びつつ、 プロ野球 選手の背中は活躍ぶりで変わっていく。

背番号「18」はもう5シーズン、空いたまま。

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「1」も「3」も空いている。 川尻も出世競争に飛び込んでいく。 最大級の評価ゆえ当然、川尻は複数の背番号を提示された。