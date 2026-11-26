株式会社タンシキ情報は必要な現場・人へ業務に役立つ形で網羅的に流通しきれていない｜デジタル化する職場でもアナログ媒体が残りツールは多様化｜各現場単位で必要な情報に接触でき…

社内・社外広報のマネジメント・コンサルティングを行う株式会社タンシキ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：秋山和久）の社内シンクタンク「経営・広報研究所」は、会社・組織に所属する全国の就労者1,136人を対象に、職場内コミュニケーションの実態を分析する「企業・組織内の『情報流通のラストワンマイル』調査」を実施しました。

本調査では、企業・組織内の中央・上層部（経営層や企画部門）からの情報が末端・現場（各職場）において、いかなる状況でどのように届いているか、情報流通の「ラストワンマイル」を受け手目線で把握。 さらに従業員の個々の属性や働き方、業種・組織規模などによる情報受容の傾向を分析しました。 職場では、日々さまざまな情報がやりとりされています。 事実、株式会社タンシキが2026年に発表した「社内広報の接触状況に関する実態調査」（全国の就労者1,113名対象）によると、56.8％の勤務先で何らかの社内広報が実施されていました。

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しかし、どれほど情報を発信されたからといって、従業員が必要な情報に接触し、理解し、仕事に役立てられているとは限りません。 特に、職種やデスクワーク比率の違いは、端末の利用環境の違いも背景となり、情報への接触環境を考えるうえで重要です。 デスクワーク比率が高い層ではデジタル媒体の認知率、全体的な満足度も高い一方、非デスクワーク比率が高い層では速報性やわかりやすさなどの満足度が低い傾向が確認されました。 媒体の認知状況をみると、ポスター・貼り紙等は幅広く認知されているのに比べ、デジタル媒体は属性による違いがみられました。