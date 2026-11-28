HMJ～薪火のぬくもりと季節の美食、音楽に包まれるフェスティブシーズン～豊かな自然に囲まれた箱根・仙石原のフォレストリゾートホテル「箱根リトリートfore & villa 1/f」（…

豊かな自然に囲まれた箱根・仙石原のフォレストリゾートホテル「箱根リトリートfore & villa 1/f」（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）は、2026年のクリスマスから2027年の新年にかけて、レストランでの季節限定メニューと、年越しのカウントダウンライブを開催します。

冬の澄んだ空気に包まれ、静けさが深まる箱根・仙石原。 大切な方と過ごすクリスマスには、薪火料理「WOODSIDE dining」で、冬の味覚を取り入れた華やかなコースをご用意します。 年末から新年にかけては、歴史ある料亭「俵石」で、季節の移ろいを感じる会席料理をお楽しみいただけます。 また、12月31日には、サックスとギターによるライブ演奏で一年を締めくくるカウントダウンイベントを開催。

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落ち着いた大人の雰囲気の中、音楽とともに新しい年を迎える、箱根リトリートならではの滞在をご提案します。12月31日の夜は、薪火料理「WOODSIDE dining」にて、年越しのカウントダウンライブを開催します。 昨年に引き続き、Paul Florea氏のアレンジによるサックスとギターのデュオライブを実施。 サックス奏者Rusty Blevins氏とギタリスト水口昌昭氏による、ジャズを中心とした生演奏が、年末のひとときを彩ります。 森の中に佇む印象的なハーフドーム型の建物、WOODSIDE dining。