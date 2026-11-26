今、関東学生連合の注目度が高まっている。放送中の日本テレビ系土曜ドラマ「俺たちの箱根駅伝」では山下智久（４１）演じる甲斐真人監督のもと、本戦で「３位以上」を目標に奮闘している。実際には関東学生連合は

今、関東学生連合の注目度が高まっている。 放送中の日本テレビ系土曜ドラマ「俺たちの 箱根駅伝 」では山下智久（４１）演じる甲斐真人監督のもと、本戦で「３位以上」を目標に奮闘している。 実際には関東学生連合は前身の関東学連選抜、日本学連選抜を含めて２２回出場し、最高成績は青学大の原晋監督（５９）が率いた２００８年の４位。

翌０９年も学習院大の川内優輝（３９）が６区３位と好走するなど復路３位と大健闘した。２年連続で存在感を発揮した黄金時代の“ドラマ”に迫った。 （一部敬称略） 関東学生連合チームは、予選会敗退校の選手で編成される。 その前身の関東学連選抜は２００３年に初めて箱根路を駆けた。 翌０４年は全国の大学の選手による日本学連選抜が編成された。

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以来、チーム名称や編成方法など変更され、編成されない年もあった。 現在はチーム、個人ともに公式順位がないオープン参加だが、０７～１３年はチームの公式順位が認められており、１０位以内に入った場合、シード校は１校減り、その分、翌年度の予選会の出場枠は１校増えるというシステムだった。 オープン参加の相当順位を含めて最高成績は０８年の４位。 しかも、９区の途中まで３位を走り、他校と駅伝ファンを驚かせた。