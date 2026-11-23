２０２６年競輪界最後のＧ１、第６８回競輪祭決勝は２３日、小倉競輪場の第１２Ｒで９選手により争われた。

新山響平―新田祐大―菅田壱道の東北トリオがＳをとり、単騎の古性優作、山口拳矢で回り、石原颯―犬伏湧也―清水裕友―松浦悠士の中四国４車は６番手以降に連なる展開。 ホームで石原が新山を叩きにいくも乗り越えられず、最終２角過ぎ７番手の山口が外から飛んできて、バックで完全に抜け出して１着。２着は菅田、３着は新田だった。

内の６番手から進めていた古性は５着だった。 山口は２０２３年５月平塚「日本選手権」以来のＧ１制覇を飾るとともに、１２月３０日、いわき平競輪場で行われる「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２６」の出場権を得た。 山口拳矢「すごくうれしいです。５走連続というところもきつかったんですけど、気持ちで頑張りました。 赤板から早くなる、立ち後れないように周りを見ながら仕掛けることができました。

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緩むところがなく苦しかったんですが、先頭までは行けると感じましたし、先頭に立ってからも、気は抜けませんでした。 ダービーの時はいきなりすぎて実感がわかなかったんですが、今回はすぐ実感わいて、喜び爆発しちゃいました。 なかなか結果が出ず、応援して下さる方にも歯がゆい思いをさせてしまったんですけど、ここでグランプリを決められたのは本当にうれしい。 後輩が増えてきて、番手回る機会も増えてきて、自力選手を尊重して、信頼される選手になりたいなと思っています。

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今年は前半うまいこといかなかったですけど、岐阜記念あたりから気持ちの面で追いついてきて、タイトルもってグランプリ迎えられるのはうれしいです。 前回出たときは何もできず悔しかったので、こんなに早くリベンジの機会もらえてうれしいです」