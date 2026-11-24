株式会社SkyDrive～2028年頃のサービス開始後を想定。よく知る層は「ぜひ」が全体の3倍超、利用したい20代の3人に1人が「ぜひ」～ コンパクトな「空飛ぶクルマ」（※1）の開発…

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはなりません。 利用したい場面、利用時に重視すること、利用にあたっての不安・懸念、総合的な利用意向の各設問は、空飛ぶクルマを「利用してみたい」と回答した1,584名を対象としています。１．空飛ぶクルマの認知度：約6割が「聞いたことがある」以上。20代は「よく知っている」が全年代で最も高い 空飛ぶクルマ（eVTOL）を知っているか聞いたところ、「よく知っており、どのような乗り物かも理解している（4.8%）」「名前や概要は知っている（15.5%）」「聞いたことはあるが、よく知らない（38.9%）」を合わせ、59.2%が空飛ぶクルマを認知しており、「まったく知らない」は40.8%でした。

年代別では、「よく知っており、どのような乗り物かも理解している」の割合は20代が11.5%と全年代で最も高く、全体（4.8%）の約2.4倍となりました。 遠出・観光・ビジネスなどで移動する際の「時間」と「費用」に対する考え方を聞いたところ、「時間短縮と価格のバランスを見て、納得できれば高い手段も使いたい（バランス重視）」が42.3%で最多となり、「時間がかかっても、費用（運賃・ガソリン代等）をできるだけ抑えたい（コスト重視）（24.9%）」「時間や費用より、移動中の景色や体験の楽しさを重視したい（移動自体を楽しむ）（21.0%）」「費用が多少高くても、移動時間を大幅に短縮できる手段を選びたい（時間短縮重視）（11.7%）」が続きました。

Also read スマホで呼べる空飛ぶクルマ構想、SkyDriveがJapan Mobility Showで想起させる

「バランス重視」と「時間短縮重視」を合わせた54.1%が、納得できれば時間短縮に費用をかけるという意向を示しました。 既存の交通手段（新幹線・特急・高速道路・フェリー・路線バス等）を利用する際の不便やストレスを聞いたところ、1位「満員・人ごみなどの混雑（47.5%）」、2位「運賃・交通費が高い（43.7%）」、3位「荷物が多いときの移動が大変（41.5%）」、4位「乗り換え・乗り継ぎが多い（32.2%）」となりました。

移動で特に「時間がかかる」「アクセスが悪い」と感じる場面を聞いたところ、1位「直通がなく、迂回や乗り継ぎが必要な都市間の移動（34.8%）」、2位「渋滞や乗り継ぎがある都市内の移動（32.2%）」、3位「観光ピーク時の幹線道路・高速道路の渋滞区間（26.1%）」となりました。 都市間・都市内のいずれの移動にも、空を使うことで時間を短縮できる余地があることがうかがえます。 空飛ぶクルマが実用化された場合の利用目的を尋ねたところ、「移動と絶景体験の両方を兼ねて利用したい（30.3%）」が最多となり、次いで「移動メイン（21.6%）」「観光遊覧メイン（19.7%）」となりました。

Advertisement

「利用したくない（28.2%）」を除く71.8%が利用に前向きな姿勢を示し、利用意向者（1,584名）に限ると69.7%が『上空からの絶景体験』を利用目的に含めています。 利用意向者（1,584名）に具体的に利用したい場面を聞いたところ、1位「アクセスが悪い有名観光地へのダイレクト移動（33.3%）」、2位「渋滞しやすい幹線道路・高速道路を飛び越える移動（33.2%）」がほぼ同率で並び、3位「景勝地や海岸線、山間部などの絶景を上空から一望する遊覧飛行（25.1%）」が続きました。 観光と日常の移動の両方で、空飛ぶクルマの具体的な活用イメージが描かれていることがわかります。

利用意向者（1,584名）に、空飛ぶクルマを利用する際に特に重視するものを聞いたところ、1位「納得できる料金（38.6%）」、2位「機体・運航の安全性（36.1%）」が他を大きく引き離し、3位「移動時間の大幅な短縮（22.0%）」、4位「目的地のすぐ近くに着けること（18.6%）」が続きました。 利用意向者（1,584名）に、空飛ぶクルマの利用について不安や懸念を感じる点を聞いたところ、1位「安全性（65.6%）」、2位「料金の高さ（54.9%）」、3位「天候による運休（36.6%）」となりました。 安全性への信頼と利用しやすい料金設計が、普及に向けた重要なテーマであることが改めて示されました。

利用意向者（1,584名）に、2028年頃から都市部や観光地で空飛ぶクルマ（エアタクシー）のサービスが順次始まった場合の利用意向を聞いたところ、「ぜひ乗ってみたい（17.0%）」「機会や必要があれば乗ってみたい（39.6%）」「他の人の利用実績や安全性が確認できたら乗ってみたい（34.9%）」を合わせ、91.5%が「乗ってみたい」と回答しました。 全回答者ベースに換算すると65.7%となり、約3人に2人が「乗ってみたい」と回答したことになります。 年代別では、20代の32.4%が「ぜひ乗ってみたい」と回答し、全年代で最も高くなりました。

利用意向者（1,584名）を年代別に見ると、2028年頃のサービス開始後に「ぜひ乗ってみたい」と回答した割合は20代が32.4%で最も高く、30代22.2%、40代17.5%、50代14.3%、60代13.2%と、若い世代ほど高くなりました。 一方、利用時の懸念として「安全性」を挙げた割合は20代の45.1%に対し60代では78.0%、「料金の高さ」も20代の43.1%に対し60代では60.4%と、いずれも若い世代ほど低い結果となりました。

また、「他の人の利用実績や安全性が確認できたら乗ってみたい」という様子見の回答も20代が28.4%で最も少なく、若い世代を中心に、空飛ぶクルマを新しい移動手段として前向きに受け止める姿勢がうかがえます。 シニア層に向けては、安全性の実証が特に重要になると考えられます。

Advertisement

空飛ぶクルマの認知度別に利用意向を見ると、「よく知っている」層（n=105）では92.4%が実用化されたら「利用してみたい」と回答し、「名前や概要は知っている」層（n=343）では87.8%、「聞いたことはあるが、よく知らない」層（n=858）では77.5%、「まったく知らない」層（n=900）では57.9%と、認知度が高いほど利用意向も高い結果となりました。

「よく知っている」層は「まったく知らない」層を34.5ポイント上回っています。 また、利用意向者のうち「よく知っている」層（n=97）では、2028年頃のサービス開始後に「ぜひ乗ってみたい」が54.6%と、利用意向者全体（17.0%）の3倍以上となりました。 ※「よく知っている」層はサンプル数が少ないため、参考値としてご覧ください。

本調査結果から、生活者が空飛ぶクルマに求めている価値は、実用的な「移動時間の短縮（交通アクセス）」だけでなく、「上空からの絶景を楽しむ観光遊覧（体験価値）」にもあることが明らかになりました。2028年頃のサービス開始を想定した利用意向では、利用意向者（1,584名）の9割超、全回答者ベースでも約3人に2人が「乗ってみたい」と回答しており、空飛ぶクルマへの期待の高さがうかがえます。 一方で、利用意向者の利用時の懸念では「安全性」が65.6%で最多となり、利用意向者の約3人に1人が「他の人の利用実績や安全性が確認できたら乗ってみたい」と回答しました。

また、移動に対する価値観では5割超が「納得できれば時間短縮に費用をかける」という意向を示した一方、利用時に重視することでは「納得できる料金」が最多となっており、安全性の実証と納得感のある料金設計が普及に向けた鍵になると考えられます。 SkyDriveは、2025年の大阪・関西万博でのデモフライトを経て、2028年のサービス開始に向けた取り組みを加速させています。 空飛ぶクルマをよく知る人ほど利用意向が高いという結果は、情報発信が利用意向の向上につながる可能性を示しています。

今後も安全性の確保と情報発信を通じて社会受容性を高めるとともに、空港や都市部と観光地を結ぶ移動路線に加え、景勝地での遊覧飛行を組み合わせた運航モデルの検討を進め、「日常の移動に空を活用する」未来の実現を目指してまいります。 ※1 空飛ぶクルマとは：電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。 諸外国では、Advanced Air Mobility（AAM）や Urban Air Mobility（UAM）と呼ばれています。