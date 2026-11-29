秋篠宮さまは30日、61歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち、東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見を行った。 宮内記者会と会見された内容の全文は次の通り。（共同）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

－改正皇室典範が施行されました。 女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧宮家からの養子縁組が可能となりましたが、制度変更への受け止めとともに、天皇陛下はじめ皇室の方々やご家族でどんなお話をされているかをお聞かせください。

殿下は前回の会見で「いろいろと思うところは、もちろんあります」と発言されましたが、宮内庁とはどのように意思疎通をし、何を期待しますか。

Advertisement

「皇室典範等の一部を改正する法律」が10月施行されました。 この法律については、国会において議論がなされた上で成立したものと受け止めています。 この間、報道等において、さまざまな意見が出されておりました。 私自身もいろいろと考えるところはあるわけですけれども、制度に関することなので、それについてお話しすることは控えたいと思います。