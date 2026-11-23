今年もメジャーリーグで多くの選手が現役引退しました。その中にはドジャース大谷翔平投手と深い関わりがあった選手もいます。また、将来殿堂入りが確実視される偉大なス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

◆福島良一（ふくしま・よしかず）千葉県出身。 小学6年で日米野球を初観戦し魅了されて以来、大リーグ研究に没頭。 高校2年夏の73年、24回連続出場したウィリー・メイズ（ジャイアンツ）最後のオールスター観戦を皮切りに、コロナ禍だった2020年を除いて毎年のように渡米。80年にカップ麺のＣＭ撮影で来日したピート・ローズに、持参するのを忘れたフィリーズ帽子を貸し、感謝されたことが自慢。

今年もメジャーリーグで多くの選手が現役引退しました。 その中にはドジャース大谷翔平投手と深い関わりがあった選手もいます。 また、将来殿堂入りが確実視される偉大なスターもいます。 球界を代表する剛腕で鳴らしたジャスティン・バーランダーです。

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メジャー21年で現役最多の通算266勝、歴代8位の通算3560奪三振。2011年にサイ・ヤング賞、MVP同時受賞はじめ、3度も投手にとって最高の栄誉を受賞。9月26日、古巣タイガースの現役最終登板で降板時に長女ジェネビーブちゃんが迎えに駆け寄り、まるで映画のラストシーンのような「最高の終わり方」で有終の美を飾りました。 そのバーランダーと大谷は、2018年エンゼルス対アストロズ戦で初対決。 バーランダー自慢の剛速球などで、大谷は4打数無安打3三振と完膚なきまでにたたきのめされました。

その時、大谷は「野球をやって来て一番速い」と衝撃を受け「ここまで品のある球というか、なかなか経験したことがない」と脱帽でした。 しかし2度目の対戦で二塁打を放つと、3度目の対戦では二塁打と2ラン本塁打。 こうして力と力の名勝負を繰り広げ、通算25打数5安打、2本塁打、10奪三振。 その偉大なバーランダーが個人的に「ショウヘイの大ファン」と自認しており、いつの日か米野球殿堂のあるニューヨーク州クーパーズタウンで2人は再会することでしょう。

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次に24年からドジャースで3年間同僚だったミゲル・ロハス内野手。 常勝軍団の精神的支柱であり、貴重なユーティリティープレーヤーとして活躍。 最大のハイライトは、25年ワールドシリーズ第7戦9回1死から起死回生の同点ホームラン。 大谷から「あと10年は僕と一緒にプレーしよう」と声を掛けられたそうです。

今年4月に父親が亡くなったときも、大谷から「父のイニシャルを書いた帽子をかぶってプレーしてもいいか？ 」と申し出があったそうです。 それに対し、ロハスは「私はじめ家族全員が感情的になった」と感激。2人は数々の心温まるエピソードや絆で結ばれていました。 昨年から今季限りでの現役引退を決めていたロハスは、今年ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに敗退後、正式に引退表明。

「これで終わりだ」と言い残し、メジャー13年の現役生活に別れを告げました。 今後チームに指導者として残るので、2人の関係は続くと思います。 他には16年途中からドジャースに10年間在籍したクリス・テーラー内野兼外野手。 大谷とは最後の2年間一緒にプレーし、その練習について「20スイングするだけでも20分もかかる」とプロ意識の高さに強い感銘を受けていたのが印象的でした。

また、ハワイ出身で、日本人の祖母を持つメアリー夫人も話題になりました。 あとは22年エンゼルス時代に同僚だった「イケメン」ことタイラー・ウェード内野手、翌年エンゼルスで一緒にプレーした南米コロンビア出身のジオ・ウルシェラ内野手、25年ドジャースで同僚だった救援のカービー・イエーツ投手らが現役引退。 現役時代の素晴らしい思い出をありがとう。

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“Thanks for the memories. ”【大リーグ研究家・福島良一】（ニッカンスポーツ・コム／MLBコラム「福島良一の大リーグIt's showtime! 」）