連載1000回を記念し、撮影の難易度が高い「猫ジャンプ」を通じてカメラの進化を振り返ります。高感度ノイズと闘った2008年から、コンデジの置きピン、異色の名機Nikon 1、そして動物瞳AFがもたらした革命まで、数々の名作・失敗作とともにカメラ技術の歩みをたどります。

ジャンプする猫を撮るときは、シャッタースピードが大事。 シャッタースピードを上げたいのだけど、室内は暗いのでISO感度も上がる。 今のデジタル一眼なら平気でISO12800とかISO25600に上げちゃうけど、当時はちょっと感度を上げると露骨にノイズが乗ってくるので、あまり上げたくない。

ジャンプの高さもポーズも完璧なんだけど、めっちゃ被写体ブレしてるし、ピントもちゃんと合ってない感じ。 でもそれはそれで味かな、と。2008年7月 ニコン D300もちろん、猫に向かって直接光を当てるのはダメ。 外付けフラッシュの発光部を天井に向けて光らせる（バウンス撮影）。 すると、天井や壁で反射した光がいい感じに回るし、猫の瞳を直撃しないというわけで、いい感じに撮れるのだ。

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フラッシュの一瞬の光で動きも止められるし。 その後まもなく高感度時のノイズは抑えられるようになって、ISO感度を上げて撮れるようになり、そしてミラーレス一眼がやってきた。 当初のミラーレス一眼は、一眼レフに比べるとどうしてもレリーズタイムラグが少しあって、微妙にタイミングが間に合わなかったりするのだが、時にはそれで面白い写真になることもある。 初期のミラーレス一眼GH1で。