プレスリリース 【社労士解説】育成就労への移行、技能実習の受入れで押さえる2027年3月31日の申請期限

育成就労制度が始まる2027年4月1日以降、技能実習計画の新規認定申請はできません。 施行後に技能実習を始める予定がある企業は、3月31日までの認定申請に加え、計画の認定や在留資格認定証明書の交付状況に応じて、入国と実習開始の条件を確認する必要があります。12月2日の個別質問会では、受入れ企業が監理団体と照合すべき日付や書類について、特定社会保険労務士の小野純が質問に応じます。

一般社団法人クレア人財育英協会（所在地：東京都千代田区紀尾井町、代表理事：酒井康博）は、出入国在留管理庁・厚生労働省が示した経過措置をもとに、受入れ企業が確認すべき条件を整理しました。 制度移行が現場の採用・育成計画にどう影響するかについて、特定社会保険労務士の小野純が取材に応じます。 施行前に申請した計画が施行後に認定される場合、計画上の実習開始日は2027年6月30日までとし、原則として同日までに入国する必要があります。 施行前に計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた場合も、6月30日までの入国が必要です。

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証明書が施行前の申請に基づき施行後に交付される場合の扱いもあるため、監理団体などと認定・交付・入国の各日付を照合します。 いまの実習を継続できる場合でも、次の段階に進むには別の条件があります。 施行後に技能実習2号から3号に進むには、2027年4月1日の時点で、すでに2号の実習を1年以上行っていることが必要です。3号までの受入れを見込んでいる企業は、2号の開始日を実習生ごとに確認します。 技能実習制度は、技能を母国に移転することによる国際貢献を目的としてきました。

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育成就労制度は、人手不足分野で、就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、確保する制度です。 企業には、現在の技能実習の計画と、新制度での採用・育成の計画を並行して考える時期が生じます。