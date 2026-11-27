9人組グループ・Snow Manの岩本照が主演を務める、テレビ朝日系『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』（毎週金曜 後11：15）のメイキング第2弾となる『真田十勇士 S…

9人組グループ・Snow Manの岩本照が主演を務める、テレビ朝日系『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』（毎週金曜 後11：15）のメイキング第2弾となる『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』MAKING HISTORY Part2が、動画配信プラットフォーム・TELASAで配信開始された。

今作は、武将・真田幸村（安藤政信）のもとに集いし、猿飛佐助（岩本）や霧隠才蔵（中川大志）ら不屈の忍たちが、時の絶対権力者・徳川家康（内藤剛志）を相手取って挑む“不可能を覆す逆襲劇”を描く超・忍者アクション時代劇。12月4日放送の最終回では、非情な運命が次々と押し寄せる中、十勇士たちの“命と正義を懸けた怒とうのラストバトル”がついに、決着の時を迎える。 集大成となる最終回を前に、きょう27日深夜の第6話放送直後から特別メイキング映像・第2弾の独占配信がスタートした。

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現在配信中の第1弾に続き、今回も、主演・岩本の特別インタビューを交えながら、新時代の忍者エンターテインメントの舞台裏をたっぷり届ける。 同作最大の見どころは、忍たちが繰り出す本格アクション。 圧倒的なスケール感を生み出すため、現場ではキャスト・スタッフが一丸となって撮影に挑んだ。 メイキング第2弾では、その熱きチームプレーに肉薄。