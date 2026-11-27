前回に引き続きテーマは「疲労」。疲労のメカニズムや回復のヒントに続き、疲労に負けないための栄養素や成分、食材、食生活のポイントなどを食いしん坊倶楽部メンバーで医師の三浦雅臣さんにうかがいました。

前回に引き続きテーマは「疲労」。 疲労のメカニズムや回復のヒントに続き、疲労に負けないための栄養素や成分、食材、食生活のポイントなどを食いしん坊倶楽部メンバーで医師の三浦雅臣さんにうかがいました。

疲労回復のもうひとつの対処法は食事です。 前述の通り、脂質や糖質を多くとり過ぎたり、食生活が不規則になったりすると、疲労感につながりやすくなります。 食べ過ぎ、飲み過ぎに注意しながら、日々の食事を整えていきましょう。 注目すべき栄養素は、主にエネルギー代謝に関わるビタミンB群です。

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中でもビタミンB1、B2、B6、B12の4つが重要な働きをします。