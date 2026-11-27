Advertisement
【疲れに負けない食事と生活習慣②】栄養ドリンクに頼らない！疲労回復に効く食事とは？必要な栄養素がとれる究極の定食は生姜焼き定食！
Advertisement
前回に引き続きテーマは「疲労」。疲労のメカニズムや回復のヒントに続き、疲労に負けないための栄養素や成分、食材、食生活のポイントなどを食いしん坊倶楽部メンバーで医師の三浦雅臣さんにうかがいました。
前回に引き続きテーマは「疲労」。 疲労のメカニズムや回復のヒントに続き、疲労に負けないための栄養素や成分、食材、食生活のポイントなどを食いしん坊倶楽部メンバーで医師の三浦雅臣さんにうかがいました。
疲労回復のもうひとつの対処法は食事です。 前述の通り、脂質や糖質を多くとり過ぎたり、食生活が不規則になったりすると、疲労感につながりやすくなります。 食べ過ぎ、飲み過ぎに注意しながら、日々の食事を整えていきましょう。 注目すべき栄養素は、主にエネルギー代謝に関わるビタミンB群です。
Advertisement
中でもビタミンB1、B2、B6、B12の4つが重要な働きをします。
このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。Read the full story at SportsHochi
Advertisement
Get an alert when there is news on グルメFollow グルメ
Advertisement