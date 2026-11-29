FC町田ゼルビアが、過酷日程の中で東京ヴェルディに4－1と快勝し、3位に浮上した。25日夜にアウェーのカンボジアで行われたアジアチャンピオンズリーグ2（ACL… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

25日夜にアウェーのカンボジアで行われたアジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）のスバイリエン戦、その試合終了から65時間後のキックオフだ。27日夜に帰国し、前日のトレーニングを経ての試合とあって実質的には中1日とも言える。

ベンチ9人枠はGK含めて6人しか埋まらず、苦しい台所事情は火を見るより明らかだった。 FW小川航基ら主力に負傷者が相次ぎ、3日前にプレーしていたDF中村帆高、明本考浩の姿もなかった。 今季はJ1リーグ、ACL2がある上、ルヴァンカップ、天皇杯も勝ち上がっており、4大会を戦っている。

Advertisement

「もう（日本に）着いて中1日なので、選手たちを壊すレギュレーションというか、日程になっている。1年間の日程を考えると、このタイトルすべてがかかっているチームの負担を考えれば、いろんな変えなきゃ行けないものっていうものは多くあると思うんです。 試合の数を興業の意味も込めて多くしているのは分かるんですけど、中1日とか2日の連戦が3戦連続で続いたりだとか、ちょっと医学的にもあってはいけないような状況なので、心は泣いています。 不安も感じているし、どうやっていいのか分からない。 その中で負傷者も出ていく。