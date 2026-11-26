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【男子ゴルフ】2年連続出場の松坂大輔氏は83の107位と大きく出遅れ「50点といったところですかね」｜Infoseekニュース
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◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第1日（2026年11月26日高知県Kochi黒潮CC＝7400ヤード、
プロ野球の西武や大リーグのレッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（46）はティーショットが不調で11オーバー、83の107位と最下位スタートとなってしまった。
「大変な1日でした。 ドライバーショットがひっちゃかめっちゃかで。 後半あれでよく（39で）回れたと思います」と苦笑いした。 出だしの10番でティーショットを左バンカーに入れて2打目を土手に当ててボギーを叩いたのがつまずきの始まりだった。
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「（2打目地点のバンカーに）向かっていく途中でキャディーの子とも“無理しない、無理しない”と言っていたんですけど、結局、あの高さならユーティリティーで打てるかなと思って打ってしまった。 最初に決めた通りアイアンで打っていればああいうこと（ボギー）になっていなかった」と悔やんだ。 昨年は初日に16番でティーショットを右にミスしてボールを探そうと坂を上がる時に左足を痛めた。2日目に痛み止めを飲んでプレーしたが、左ふくらはぎ肉離れで途中棄権した。 今年はそのリベンジを目指していただけに「16番は思い切りそれを意識していました。
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