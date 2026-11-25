２０２６年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月３日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者

２０２６年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月３日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。

今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。 スポーツ報知では「支えにＴｈａｎｋ ｙｏｕ（サンキュー）」と題した連載で、出場予定選手を紹介する。 第２回は内藤寛太郎。 ツアー参戦から２０年の今季、内藤が夢をかなえた。

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初勝利に至るまでの道のりを「応援してくれる人がいるから頑張れた。 諦めずに続けてこられた」とかみしめた。 福島県出身者で初の優勝者になった４４歳は、故郷への愛を支えに黙々と努力を重ねてきた。 ２０２３年から郡山市でジュニア向けのイベントを主催している。

「他の県に比べてゴルフを始めるきっっかけが少ない。 福島出身のプロゴルファーが増えてくれたらいいなと思っている」との思いがきっかけだった。

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「僕のゴルフだけじゃなく、そういう活動も応援してくれる人たちがたくさんいる」。 地元企業の協力に感謝は尽きない。 所属先への愛も熱い。 食品スーパー「ロピア」に２１年からサポートを受けてきた。

男子ツアーで現在１０人を超える契約プロの第１号が内藤だった。２０年のオフに千葉のゴルフ場で高木勇輔前社長と知り合い、今に至る。

「男子プロを応援したいと言ってくれた。 男子ゴルフをすごく大事にしてくれる方。 僕の人生を変えてくれた人」。 恩人への思いも支えになっている。

優勝したＡＮＡオープンの３日目、スタート前の練習でぎっくり腰を発症した。 大会翌日に悪化し、翌週からの２試合は欠場を余儀なくされた。

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「オフでも２週間クラブを握らないことはないので不安だった」が、徐々に調子を取り戻しつつある。 自身２度目の日本シリーズＪＴカップ。 初出場の２０年は３０人中２８位だった。 「６年前の成績は上回りたい」と控えめに目標を掲げた。 （高木 恵）