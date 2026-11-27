【男子ゴルフ】松坂大輔は「７７」で１６オーバーの１０４位で予選落ち「上出来。８０点です」「毎日が全盛期。たくさん練習したい」
第２ラウンドが行われ、主催者推薦で２年連続出場した元プロ野球選手の松坂大輔は１１オーバーの１０７位で出て３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの７７で回り、通算１６オーバーの１０４位で予選落ちした。
第２ラウンドが行われ、主催者推薦で２年連続出場した元プロ野球選手の松坂大輔は１１オーバーの１０７位で出て３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの７７で回り、通算１６オーバーの１０４位で予選落ちした。
出だし１番パー４はティーショットを左ラフに打ち込んだが、第２打をピンそば２メートルに寄せて今大会初のバーディーを奪った。２番パー３は約２メートルに絡めたが、バーディーパットは惜しくも入らず。３番パー４は３メートル強のパットを沈め、パーを拾った。 だが、５番パー５はグリーン右ラフからアプローチを寄せ切れず、５オン２パットでダブルボギー。６番で約６メートルをねじ込んで伸ばしたが、８番は３パットのボギー、９番はバンカーを渡り歩いてダブルボギーをたたいた。
後半の１４、１５番で連続ボギー。１７番でバーディー後、１８番はボギーで終えた。 ８３をたたいた初日は「５０点」と自己採点していたが、３バーディーを決めるなど７６で回った２日目を「８０点」と評した。 松坂は「昨日と比べれば、今日のゴルフは良かったと思う。 今日のスコアで最下位にならないように頑張った。 上出来だけど、もったいないところもあった」と振り返った。
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