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【男子ゴルフ】河本力が４年ぶり３勝目 賞金３６００万円を獲得 地元・四国で１差２位から逆転Ｖ
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最終ラウンドが行われ、１打差２位で出た河本力（大和証券）が逆転で４年ぶり３勝目を飾った。優勝賞金３６００万円を獲得した。
最終ラウンドが行われ、１打差２位で出た河本力（大和証券）が逆転で４年ぶり３勝目を飾った。 優勝賞金３６００万円を獲得した。 首位の今平周吾（ロピア）と１打差で出た河本は２番でボギーが先行。
それでも、強風が吹き荒れる中で４番パー４、７番パー５でバーディーを決め、首位で折り返した。 後半の１０番パー５でバーディーを奪い、１５番でボギーをたたいたが、最後は前田光史朗（ＡＣＮ）との優勝争いを制した。２２年のバンテリン東海クラシック以来の３勝目を飾った。２週前、三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズが最終日が濃霧の影響で中止され、無念の２位。
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「最終日やっていたら絶対に（優勝へ）いっていた」と、悔しさとともに自信をみなぎらせた。 再び今平を追う２位で出た最終日に逆転Ｖを飾り、リベンジを果たした。 ◆河本 力（かわもと・りき）。２０００年３月３日、愛媛・松山市生まれ。２６歳。７歳からプロの姉・結の影響でゴルフを始め、１５年の四国ジュニア選手権秋季大会優勝。 松山聖陵高で１７年の全国高校選手権春季大会優勝。２１年９月の下部ツアー「ＴＩチャレンジ東条の森」で４人目のアマチュア優勝。
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