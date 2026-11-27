第２ラウンドが行われ、地元・高知県出身の岡田晃平（フリー）が単独首位で出て９バーディー、２ボギー、１トリプルボギーの６８で回り、通算１１アンダーの３位で決勝ラウンドに進んだ。

第２ラウンドが行われ、地元・高知県出身の岡田晃平（フリー）が単独首位で出て９バーディー、２ボギー、１トリプルボギーの６８で回り、通算１１アンダーの３位で決勝ラウンドに進んだ。 １つ伸ばして迎えた５番パー５で落とし穴が待っていた。

ティーショットを左のペナルティーエリア、次の一打を左に曲げてＯＢとし、痛恨のトリプルボギーで失速。 首位陥落したが、ハーフターン後に昼休憩が約４０分間あり「しっかり気分転換できた」と後半に臨んだ。 だが、１０番パー５の第２打も再び左のＯＢゾーンに打ち込んでボギー。

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「何してるんだろうな…。 予選落ちるかと思った」と焦ったが、１１番パー３から３連続バーディー。 最終１８番は残り２２５ヤードから４アイアンで狙った第２打をグリーン右に運び、アプローチを約５０センチに寄せて２連続バーディーで締めた。 リーダーボードは見ないことを心がけている。