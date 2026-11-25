主催者推薦で２年連続出場する元プロ野球選手の松坂大輔が２５日、会場で練習後に取材に応じ、「また声をかけていただきうれしく思う。最後にシードを取れるか取れないかという選手もいて緊張感が違う。普段味わえ

主催者推薦で２年連続出場する元プロ野球選手の松坂大輔が２５日、会場で練習後に取材に応じ、「また声をかけていただきうれしく思う。 最後にシードを取れるか取れないかという選手もいて緊張感が違う。

普段味わえない雰囲気を楽しめたらと思う」と意気込んだ。 レギュラーツアーに初出場した昨年大会は初日に７４で回り、１０８人中９６位で発進。 だが、第２Ｒの１２番終了時に左ふくらはぎ肉離れで棄権した。 第１ラウンド（Ｒ）で１６番のティーショットを右隣の１５番に曲げてボールを探しに急斜面を上った際に痛めただけに、今大会で同じ状況になった場合は「後ろの階段から行きます。

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第一にあっちに打たないようにしたい」と笑わせた。 現在のコンディションについて「昨日の朝に発熱して、点滴を打ってから（高知へ）夜に入った」と明かした。 今大会の目標を「完走すること。 しっかりケガなくプレーするのが第一。

去年の初日と同じようなスコアを出したい。 プロの選手の皆さんから『パープレーで回って』と声をかけられるけど、チャンスはなくはない」と前向きに語った。 横浜高時代から「平成の怪物」と称され、プロ野球・西武に入団した１年目の１９９９年にゴルフを始めた。 初ラウンドのスコアは１４８で「もう２度とやるか…と思った」と振り返るが、「コンペでいい賞品を取りたいというのが最初のモチベーションになった。

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始めちゃうと負けず嫌い。 目指すならうまくなりたい、トップを目指したい」と本格的にゴルフに打ち込んできた。 予選ラウンドは阿久津未来也、吉田泰基と同組。１つ後ろは石川遼、池田勇太、ポイントランク１位の細野勇策の注目組がいる。 松坂は「困りましたね。

メインどころがスタートした後の方が落ち着いていると思う。 どんな状況でも朝イチのティーショットは緊張する」と苦笑した。 下部ツアーやシニアツアーにも出場経験があるが、レギュラーツアーについて「グリーンの速さと硬さ、ラフの長さ。 距離は長い」とのレベルの高さを痛感している。３００ヤードを超える飛距離が武器だが「逆に振りすぎないようにしたい。

多少曲げても大丈夫という気持ちで、あまり飛ばそうとしないことも必要」と冷静に見据えた。