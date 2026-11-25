ツアー２０勝で大会ホストプロの石川遼（カシオ）がプロアマ戦で最終調整し、３週連続となる国内ツアー参戦となる今大会へ意気込みを語った。

ツアー２０勝で大会ホストプロの石川遼（カシオ）がプロアマ戦で最終調整し、３週連続となる国内ツアー参戦となる今大会へ意気込みを語った。 これまで２位に３回（０９、１５、１７年）、４位に１回（２４年）入り、何度も優勝に迫ってきた。

「上位が多い大会なので、相性が良いと思っている。 勝てたなと思う年もある。 あと一歩を探しながらの毎年の挑戦だけど、あまり考えすぎず、目の前の一打、一打に対して的確に判断を下してやるだけ」と冷静に見据えた。 前週のダンロップフェニックスは最終日に６４をマークし、苦手としてきた宮崎・フェニックスＣＣで４位に入った。１７番で２０メートルのロングパットを２・５メートルほどショートしたが「悔やまれるのはその１打。

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それ意外の６３打は本当に良かった。 今季のベストラウンドだった。 気持ちとしてはポジティブ」と明かした。 今大会に主催者推薦で２年連続出場する元プロ野球選手の松坂大輔について「出ていただけるとすごく盛り上がる」と歓迎。

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昨年大会の初日は４バーディー、６ボギーの７４で回ったプレーに「松坂さんのメンタルの強さに脱帽した。 自分の畑じゃないところでプロの試合に出て、もし僕がアマチュアで出たら一番下の順位から次の上の人にどれだけ離されないように、迷惑をかけないようにと思うかもしれないけど、堂々たる成績だった。 プロゴルフに対してのリスペクトを感じる」と目を丸くした。 松坂が現役時代に投手として日米通算１７０勝と活躍したことに触れ、「１球を自分から投げて始まるので、メンタル的にはゴルフに近いものがあるかもしれない。

しびれる１球を打ちたい思い、ひりひり感を楽しんでいるのが伝わるので、すごくうれしい」と声を弾ませた。