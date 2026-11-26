第１ラウンドが行われ、主催者推薦で２年連続出場した元プロ野球選手の松坂大輔はバーディーなし、７ボギー、２ダブルボギーで１１オーバーの８３と崩し、最下位の１０７位と出遅れた。

第１ラウンドが行われ、主催者推薦で２年連続出場した元プロ野球選手の松坂大輔はバーディーなし、７ボギー、２ダブルボギーで１１オーバーの８３と崩し、最下位の１０７位と出遅れた。

出だしの１０番ティーグラウンド。

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「平成の怪物」とアナウンスされた松坂は「しっかり緊張した」と照れ笑いを浮かべた。 黄色いグローブ、自身が好きなオレンジ色のボールをドライバーで放った第１打を左に曲げ、バンカーに打ち込んだ。４ユーティリティーで放った２打目があごに当たり、再びバンカーへ。