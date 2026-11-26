無許可で糖尿病治療薬の「マンジャロ」28本を3人の女性に販売したとして、女（40）が警視庁に逮捕されたことが分かり

無許可で糖尿病治療薬の「マンジャロ」28本を3人の女性に販売したとして、女（40）が警視庁に逮捕されたことが分かりました。 女は糖尿病患者で、生活保護を受給しているため無償で「マンジャロ」を処方されていました。

捜査関係者によりますと、七崎容疑者は2025年5月から2026年2月にかけて、無許可で糖尿病治療薬「マンジャロ」あわせて28本を大阪府や青森県・埼玉県に住む女性3人に販売した疑いがもたれています。 調べに対し、七崎容疑者は容疑を認め「私は生活保護受給者なので、実質タダでマンジャロを入手していました」「売ったお金は生活費に使いました。 携帯電話の利用料金が払えなかったからです」などと供述しているということです。

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これまでの任意聴取で七崎容疑者は、無許可での販売を始めたきっかけについて「TikTokのライブ配信で、マンジャロの処方を受けていることを話したところ、『マンジャロを売ってほしい』というダイレクトメッセージが届いた」と話しているということです。 七崎容疑者は「マンジャロ」を駅で待ち合わせて直接手渡したり、レターパックで品目欄に「ペン」などと記載して郵送したりしていたとみられています。