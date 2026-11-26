東西対抗甲子園大会最終日となった24日。朝日が昇る前に宿泊先を出発し、参加者たちは阪神甲子園球場へと向かった。しか

東西対抗甲子園大会最終日となった24日。 朝日が昇る前に宿泊先を出発し、参加者たちは阪神甲子園球場へと向かった。 しかし、球場到着後は一時、10ミリを超える雨が降り続き、天候の回復を待つため、球場内で待機することになった。

当初、午後から予定されていた第44回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会は、翌日への延期が決定。7時30分から13時まで天候の回復を待ち続けたものの、雨は止まず、最終的に東西対抗甲子園大会は雨天中止となった。 甲子園という夢の舞台でプレーすることを目標に、これまで準備を重ねてきた選手やスタッフたち。 試合中止の知らせを受け、悔しさから涙を流す選手の姿も見られた。 それでも、選手たちはそれぞれの思いを胸に、目の前の現実を受け止めた。

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東西両軍の代表者挨拶では、甲子園での試合が叶わなかったことへの悔しさが率直に語られた一方で、大会4日間で出会った仲間や、共に過ごした時間を大切な思い出として胸に刻み、これからの糧にしていきたいという前向きな言葉も聞かれた。 東西対抗甲子園大会は、試合こそ雨天中止という悔しい結果となった。 しかし、4日間のプログラムを通じて、参加者たちは地域や大学、性別の垣根を越えた交流を深め、野球をするだけでは得られない多くの経験を積んだ。