ひと月前、ここに『カスタマイズグルメのススメ』というテーマで「既成概念にとらわれず、自分流の食べ方を楽しもう」と書いた。 たとえば、ラーメン屋さんの卓上にあ…

ひと月前、ここに『カスタマイズグルメのススメ』というテーマで「既成概念にとらわれず、自分流の食べ方を楽しもう」と書いた。 たとえば、ラーメン屋さんの卓上にある〝辛子高菜〟をつまみながらビールを飲むのもあり、牛丼に卓上のフレンチドレッシングをかけてみるのもまた一興、という具合にである。

それなりの超一流レストラン（洋食・寿司・中華など）で提供される料理に何のためらいもなく自己流に味付けをするのは御法度だが、お気軽なチェーン店なら、それもまた楽しみのひとつ。 むしろ「たくさんの調味料を並べておくのであなた好みの食べ方・味付けでどうぞ」と推奨している店もある。 低価格が魅力の『サイゼリヤ』で盛り上がるアレンジ文化 さて、そんな中で今、最も熱いのが〝サイゼリヤー〟たちだ。 （アムラー・マヨラーなどと同様のイントネーションで読んでほしい。

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私が名付けた） 『サイゼリヤ』とは来年で創業60年を迎える、国内外に1500店舗以上を展開するイタリアンファミリーレストランで、ほとんどの人が名前ぐらいは聞いたことがあるだろう。 その大きな魅力は世間一般の飲食店と比べると信じられないほどの低価格であることで、それゆえに「行く人は行く、行き過ぎる」「行かない人は行ったことなし」と極端に分かれると思う。