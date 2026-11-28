清水エスパルスがホームで浦和レッズを1－0で下し、8戦ぶりの勝利をつかんだ。後半32分に途中出場のMFカピシャーバ（29）が、待望の今季初ゴールとなる決勝点を… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

清水エスパルスがホームで浦和レッズを1－0で下し、8戦ぶりの勝利をつかんだ。 後半32分に途中出場のMF カピシャーバ （29）が、待望の今季初ゴールとなる決勝点をたたき込み、チームを勝利に導いた。

ホーム開催での浦和戦勝利は15年ぶり（エコパスタジアムを含む）、日本平に限れば22年ぶりとなった。12月5日の次節は、アウェーで長崎と対戦する。0－0の後半29分に出番が来ると、その3分後だった。 FKからFWオ・セフン（27）、DFマテウス・ブルネッティ（27）が頭でつないだボールに反応した。

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「役割を果たそうとピッチに入った。 良い形で落としが来たので、自分は押し込むだけだった」と冷静にワントラップ。 左足でゴール左隅を射抜いた。 開幕から17試合目。