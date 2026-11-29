プレスリリース 【淡路島発】超希少食材“幻の海老”を豪快に味わう！希少食材「淡路足赤海老」を堪能する当店限定メニュー 道の駅うずしお

【朝食】 9:00～10:30（朝食受付時間9:00～9:30）担当スタッフから「淡路島近海の激しい潮流に揉まれて成長した淡路足赤海老は、身が引き締まり、旨みが凝縮されています。 中でも生で召し上がっていただけるのは希少です。

ぜひご家族やご友人とお好みの淡路足赤海老メニューをご堪能してください！ 」株式会社うずのくにでは、これからもお客様に楽しんでいただけるコンテンツやイベントを企画していきます。 そして地域社会の発展に貢献し、誰もが目指す目的地になれるように努めていきます。 ぜひ、貴番組・貴紙にて本件を取材の程、宜しくお願い致します。

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株式会社うずのくに南あわじ は、淡路島南インターチェンジから車で3 ～ 5 分の場所にある「道の駅うずしお」「うずの丘 大鳴門橋記念館」を運営しており、眼下に世界最大級のうず潮を見ることができます。 道の駅うずしおは、2025年10月にリニューアルオープンし、淡路島の海を360 度ぐるりと見渡る絶景展望360°（サンロクマル）をはじめ、ランチやお土産物を楽しめるいつ来てもうずうずワクワクできる道の駅です。