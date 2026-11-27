プレスリリース 【武蔵野大学】対話ログ活用で、学生に寄り添った継続的な学修支援を実現 生成AIを活用した国内初の独自学修支援サービス「AI先輩」をバージョンアップ

【バージョンアップ詳細】 今回のバージョンアップでは、利用者の利便性向上と学修支援機能の強化を目的として、ユーザーインターフェース（UI）の改善や大規模言語モデル（LLM）とのAPI連携を行い、複雑な質問や複数回にわたる追加質問にも柔軟に対応することで、より自然で円滑な対話を実現しました。

また、対話ログ蓄積機能および教員・運営者向け管理機能を新たに実装し、学生が抱える疑問や学修上のつまずきを継続的に把握できる環境を整備しました。 蓄積された対話データの傾向を分析することで、学生の理解が不足しやすいポイントや学修上の課題を可視化し、教員による指導や学修支援、教育内容の改善への活用が期待されます※。 こうした機能を通じて、通信教育における学修状況の把握を進め、きめ細かな学修支援の実現を目指します。

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「AI先輩」の新バージョンを公開できたことを、うれしく思います。 生成AIの活用が日常化する一方、教育現場では、回答に誤りが混入する「ハルシネーション」や、授業内容と矛盾する回答などが導入における壁となっています。 私たちはAIを「教える先生」ではなく「共に学ぶ先輩」と位置づけ、学生がAIの回答を見極める力を養いながら、学びを深めることを目指しています。 今回の新バージョンでは、「先輩」の存在をより身近に感じられるよう工夫しました。