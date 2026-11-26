【マドリード＝高橋智行通信員】アトレチコ・マドリード（スペイン）が、ホームでバイキング（ノルウェー）に2－0で快勝し、2勝目（1分け2敗）を挙げた。前半にFW… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

【マドリード＝高橋智行通信員】 アトレチコ・マドリード （スペイン）が、ホームでバイキング（ノルウェー）に2－0で快勝し、2勝目（1分け2敗）を挙げた。 Aマドリード は1次リーグここまで4試合1勝1分け2敗、勝ち点4の23位と低迷する一方、スペインリーグは3位につける。

クリスティアン・ロメロとルックマンをけがで欠いたシメオネ監督は、3日前にスペインリーグ史上の最多勝利数を記録した監督となったヘタフェ戦から先発メンバーを2人のみ変更。 システムは4−4−2で、イ・ガンインとセルロートを新たに先発起用した。 欧州CL初参加となったバイキングの1次リーグ成績は、4試合1勝1分け2敗の勝ち点4で22位。 昨季34年ぶりに制したノルウェーリーグは2位の座をキープしている。

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イェンセン監督は欠場者を多数抱える中、4日前に敗れたトロムソ戦からスタメンを4人入れ替え、4−3−3で臨んだ。 前半開始後に猛攻を仕掛けたのは、ノルウェーからやって来た3000人のサポーターの後押しを受けたバイキングだった。 試合前にスタッフを含めた全員で円陣を組み、気合十分でこの一戦に臨み、勇猛果敢にラインを押し上げ、クロスを主体にAマドリードゴールを脅かしていった。