【マドリード＝高橋智行通信員】レアル・マドリード（スペイン）は前半、PSV（オランダ）に大いに苦しめられながらもハーフタイムのMFジュード・ベリンガム（23）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

【マドリード＝高橋智行通信員】 レアル・マドリード （ スペイン ）は前半、 PSV （ オランダ ）に大いに苦しめられながらもハーフタイムのMF ジュード・ベリンガム （23）の投入で大きく流れを変えた。

後半だけで5ゴールを奪い、5−1の大勝。 公式戦10連勝、欧州CL5連勝を達成。 勝ち点を15に伸ばし、1次リーグで暫定首位に立った。 ジョゼ・モウリーニョ監督（63）は会見で、ベリンガムが自身の調子が上向いたのは「監督のおかげ」と口にしたことについて尋ねられると「ジュードがそう言ってくれるのはうれしいが、私はそうは思わない。

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彼が今のような姿になった主な要因は、ジュード自身とチームメートのおかげだよ。 私はほんの少し手助けしているに過ぎない」と謙遜した。

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「彼は並外れて素晴らしく、フィジカル、テクニック、プレーの理解力、視野の広さなど、全てを兼ね備えた選手だ。 今日はもちろん彼一人の力だけではないが、試合の流れを変えてくれた。 私にとって間違いなく世界最高のMFだ。 さらに10番や8番のポジション、ダブルボランチなどでもプレーできる。

だからこそバロンドールの話が出た時、彼がトップ10に入らなかったのはスキャンダルだと言ったんだ」