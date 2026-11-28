プレスリリース 【横浜市岩間市民プラザ】午前の音楽会vol.161 SOLOコントラバスの名手 高杉健人の世界

高杉健人埼玉県出身。 東京藝術大学器楽科コントラバス科卒業。14歳よりエレキベースを始め、翌年コントラバスを始める。 中央大学在学時に音楽家の道を志す。 これまでに、PMFや宮崎国際音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ、東京・春・音楽祭、ロストロポーヴィチ国際音楽祭、せんくら、東京タンゴ祭等に参加。

全国プロオーケストラ、ソリスト、室内楽、スタジオミュージシャンとして映画・CM・ゲーム音楽の録音に多数参加、アルゼンチンタンゴ、「紅白歌合戦」や「SONGS」「ミュージックステーション」等のTV出演、劇団四季「オペラ座の怪人」「ウエストサイド物語」や東宝ミュージカル「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」等に参加、マンドリン音楽や吹奏楽、後進の指導等、様々な音楽活動を行なっている。2016年に東京文化会館にてクーセヴィツキーのコントラバス協奏曲のソリストとして演奏。2018年に自身初のソロCD「CONTRABASSISM WHITE」をリリース。2020年に2nd CD「CONTRABASSISM BLACK」でティートックレコーズよりソロメジャーデビュー。 ソロコンサートシリーズ「CONTRABASSISM」をライフワークとし定期的に開催。

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「Black Bass Quintet」メンバー。 東京室内管弦楽団首席コントラバス奏者。 中ノ森めぐみ鳥取県出身。 東京藝術大学音楽学部ピアノ専攻卒業。